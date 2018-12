Protesta avvocati Torino, corteo in toga

TORINO, 18 DIC - Protestano gli avvocati, oggi a Palazzo di Giustizia a Torino, contro la riforma della prescrizione. I legali della Camera penale Vittorio Chiusano si sono ritrovati davanti all'ingresso 13 per una camminata lungo il perimetro del Tribunale contro il decreto che bloccherebbe la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. "Una camminata in toga, senza insegne o cartelli, a difesa dei diritti di tutti e dei principi costituzionali - spiega il vicepresidente della Camera penale, Luca Dalla Torre - Il decreto, così come congegnato, comporterebbe un prolungamento sine die dei processi che diventerebbero eterni. La nostra camminata vuole significare la presenza continua dell'imputato e delle persone offese, che rimarrebbero così sospese per un tempo indefinito in attesa di una conclusione del procedimento: per questo abbiamo passeggiato in senso antiorario".