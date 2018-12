Operaio ucciso da ruspa nel Bresciano

BRESCIA, 18 DIC - Un operaio di 52 anni e' morto, questa mattina, in un'azienda di Ospitaletto nel Bresciano. Il lavoratore e' stato colpito da una ruspa in movimento, mentre era impegnato con altri colleghi. Per l'uomo non c'e' stato nulla da fare: quando sono intervenuti i soccorsi era gia' deceduto.