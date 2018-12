Lega,'immigrazione serve'in libro scuola

PERUGIA, 18 DIC - "L'immigrazione sarà indispensabile per bilanciare il saldo naturale negativo della popolazione italiana" è la frase "contenuta all'interno di un libro di una scuola media di Spello in Umbria": a denunciarlo è il deputato umbro della Lega Riccardo Marchetti. Che ha annunciato l'intenzione di interessare il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. "A inviarmi le foto del volume - ha spiegato l'on. Marchetti in una nota - è un genitore preoccupato di quello che viene insegnato negli istituti italiani, nel caso in quelli umbri. Nel libro viene affrontato il tema dell'immigrazione, guarda caso, nel capitolo 'gli italiani del futuro' dove si fa riferimento ad una età media della popolazione sempre più elevata, coppie che fanno sempre meno figli e si azzarda la previsione che tra venti anni la fascia di età più numerosa sarà quella compresa tra 50 e 70 anni".