Rousseau supera boa 100 mila iscritti

ROMA, 18 DIC - Raggiunge e supera la boa dei 100 mila iscritti la piattaforma M5s Rousseau. Lo formalizza in un post sul blog l'Associazione che rilancia la campagna iscrizioni avviata ad Italia 5 Stelle grazie ad un nuovo e più rapido accesso via Sms. "Abbiamo cambiato il processo di iscrizione perché sempre più persone possano partecipare alla democrazia del futuro" scrive l'Associazione Rousseau che punta alla diffusione degli strumenti di democrazia diretta:"si può guardare al futuro e prenderne parte. O cercare di resistergli e venirne travolti. Alcuni sono convinti che il modello di democrazia rappresentativa, vecchio ormai di oltre due secoli, sia l'unico modello possibile. Probabilmente perché non riescono a vedere oltre".