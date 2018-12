Da gup no a perizia per prete arrestato

PRATO, 18 DIC - Il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta dell'avvocato difensore di don Paolo Glaentzer che oggi, nella prima udienza del processo in cui è accusato di violenza sessuale su una bambina di 9 anni, aveva chiesto per lui una perizia psichiatrica. Il processo che vede imputato il sacerdote arrestato dopo essere stato sorpreso in auto con la bambina, sarà celebrato con il rito abbreviato e la nuova udienza è stata fissata per il 5 marzo 2019.