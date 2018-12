M5s-Lega, rinviare scelte Global Compact

ROMA, 19 DIC - Al via nell'Aula della Camera l'esame delle mozioni sul global compact. Ai documenti già presentati si aggiunge quello di maggioranza, firmato dai capigruppo di Lega e M5S, con cui si impegna il governo a "rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia al Global compact". Solo su questa mozione il governo, con il viceministro degli Esteri Elisabetta Del Re, ha espresso parere favorevole. I documenti verranno posti a breve in votazione.