Regeni: Fico,attendo notizie su processo

ROMA, 19 DIC - "Mi aspetto notizie ed evoluzioni dalla procura del Cairo per l'inizio di un vero processo che faccia luce sulla morte di Giulio Regeni". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel discorso per gli auguri di Natale all'Associazione stampa parlamentare (Asp) a Montecitorio. "Tutti i gruppi politici della Camera sono stati d'accordo sulla rottura dei rapporti con il Parlamento del Cairo", ha aggiunto ricordando la sua recente decisione. "Pare che in queste ore Amal Fathi sia stata liberata dal carcere, se la notizia verrà confermata c'é grande soddisfazione", ha detto Fico parlando della moglie di un consulente legale egiziano della famiglia Regeni.(ANSA).