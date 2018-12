Strasburgo, a Trento Mercatini chiusi

TRENTO, 19 DIC - Domani il Mercatino di Natale di Trento sarà chiuso in segno di rispetto dalle 14 alle 16, durante i funerali di Antonio Megalizzi, il giornalista di 29 anni morto in seguito all'attentato terroristico di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. Non solo, il sindaco, Alessandro Andreatta, ha firmato questa mattina un decreto con cui, oltre a proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, invita a un minuto di silenzio. Ha deciso anche lo spostamento del tradizionale mercato del giovedì, comprese le bancarelle di piazza Santa Maria Maggiore, al giorno successivo. Inoltre, da questa sera, invece dei giochi di luce, su Palazzo Pretorio in Piazza Duomo sarà proiettata la vignetta di Mauro Briani pubblicata sul Manifesto, "Antonio, l'europeo". Il decreto prevede anche "l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli uffici comunali e in tutti gli edifici pubblici" e "la sospensione di ogni vendita e somministrazione su suolo pubblico in centro storico dalle ore 14 alle ore 16".