Bimbo di 2 anni incastrato in un termo

BOLOGNA, 19 DIC - Un bambino di due anni rimasto accidentalmente incastrato con la testa sotto la griglia protettiva di un termosifone, in una scuola dell'infanzia della provincia di Bologna. E' successo intorno alle 11.30 e per soccorrere il piccolo sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Una volta liberato, il bimbo, in buone condizioni, è stato affidato alla madre e accompagnato all'unità operativa di Pediatria dell'Ospedale di Bentivoglio, per ulteriori accertamenti sanitari.