LONGOBUCCO (COSENZA) Intimidazione a vicesindaco in Calabria 19/12/2018 - 19:00

Testa di capretto in busta, anche per ex sindaco e un impiegato

LONGOBUCCO (COSENZA), 19 DIC - Tre buste con al'interno ognuna una testa mozzata di capretto sono state lasciate davanti alle abitazioni del vicesindaco di Longobucco, Giuseppe Davide Federico, dell'ex sindaco del comune del Cosentino, Luigi Stasi, e di un impiegato comunale, Pietro Caputo. I fatti risalgono alla notte tra il 17 e il 18 dicembre scorsi, ma la notizia è stata diffusa oggi. Federico, Stasi e Caputo hanno denunciato gli episodi di intimidazione di cui sono stati vittime ai carabinieri. Sull'accaduto hanno avviato indagini i militari di Longobucco, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari.