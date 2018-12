Sasso contro agente Volanti a Reggio C.

REGGIO CALABRIA, 19 DIC - Un agente delle Volanti della Questura di Reggio Calabria è stato colpito alla testa da un sasso mentre stava procedendo all'arresto di uomo di 70 anni ritenuto responsabile dell'incendio di un'autovettura. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel quartiere Arghillà e la pietra è stata scagliata da un palazzo. Il poliziotto colpito dal sasso ha riportato lesioni medicate con alcuni punti di sutura. Indagini sono in corso per individuare l'autore del gesto. La Questura reggina ha annunciato tolleranza zero verso atti di violenza contro i rappresentanti dello Stato. "Sui servizi ad Arghillà - ha detto il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi - non arretreranno di un millimetro per restituire legalità e sicurezza in un'area che presenta profili di sensibilità. Aumenteremo i controlli e l'attività di prevenzione. Gli investigatori della Polizia di Stato continueranno ad indagare per individuare i responsabili del gesto".