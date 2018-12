Papa a ragazzi, siate canali accoglienza

CITTA' DEL VATICANO, 20 DIC - Un invito ad essere "canali" di accoglienza è stato rivolto dal Papa ai ragazzi di Azione Cattolica. "Cari ragazzi - ha detto il Papa nell'udienza a loro dedicata per gli auguri -, a Natale, ancora una volta, Gesù vuole nascere in voi, nel vostro cuore, per donarvi la gioia vera che nessuno potrà togliervi. E voi, offrite questa gioia agli altri ragazzi che vivono situazioni di sofferenza, momenti di difficoltà, specialmente a quelli che vedete più soli e magari maltrattati. Siate con tutti generosi 'canali' di bontà e di accoglienza, per costruire un mondo più fraterno, più solidale, più cristiano". Il Papa ha anche apprezzato l'iniziativa di carità di Azione Cattolica Ragazzi quest'anno destinata "a sostenere il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra. Apprezzo molto questa scelta, e la incoraggio. E poi vi ringrazio per il vostro dono che andrà all'Elemosineria Apostolica, una cosa molto utile, cioè dei prodotti che serviranno per l'igiene personale di tante persone povere".