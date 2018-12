Vietnam: verso rappresentante Santa Sede

CITTA' DEL VATICANO, 20 DIC - La prossima costituzione di una rappresentanza pontificia permanente in Vietnam è uno dei risultati del gruppo di lavoro congiunto tra Vietnam e Santa Sede che si è tenuto ad Hanoi. "Le due Parti hanno discusso e raggiunto un accordo - si legge nel comunicato finale - su questioni rilevanti per elevare, nel prossimo futuro, il livello delle relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede, da un Rappresentante Pontificio non permanente a un Rappresentante Pontificio permanente e hanno condiviso la convinzione che tale passo aiuterà a far crescere e sviluppare ulteriormente i rapporti tra le due Parti". Nel corso dei lavori è stato anche riconosciuto che "le relazioni Vietnam-Santa Sede hanno avuto recentemente degli sviluppi positivi". "Le due Parti hanno concordato che i rapporti tra il Vietnam e la Santa Sede dovrebbero continuare ad essere mantenuti sulla base dei principi mutualmente condivisi e su un dialogo fecondo", conclude la nota.