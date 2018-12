Uniba in rete atenei deradicalizzazione

BARI, 20 DIC - Continua l'impegno dell'Università di Bari nella prevenzione della radicalizzazione del terrorismo di matrice jihadista. L'ateneo barese è tra le università ammesse al finanziamento del progetto per la 'Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica'. "Comprendere la radicalizzazione, elaborare percorsi di deradicalizzazione, favorire l'integrazione interreligiosa è l'obiettivo" di questo progetto, sottolinea il rettore dell'Università di Bari, Antonio Uricchio. "Si tratta - aggiunge il rettore - di un progetto in linea con i principi per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020 che sarà svolto con altre università italiane (UPO, LUM Jean Monnet, Roma Tre, Milano Bicocca e altre) e dieci tra le più prestigiose università di Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI) da tempo impegnate in queste tematiche".