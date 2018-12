Scoperto arsenale armi,un arresto a Bari

BARI, 22 DIC - Un arsenale composto da fucili, pistole e centinaia di munizioni e circa 3 kg di droga è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri nell'abitazione di un 43enne incensurato del quartiere San Pio di Bari, che è stato arrestato e condotto in carcere. Nell'ambito di controlli, i militari della stazione di Santo Spirito con unità cinofile antidroga, hanno fatto irruzione in casa dell'uomo sequestrando 600 grammi di eroina, 300 grammi di cocaina, 700 grammi di hashish, 1.300 grammi di marijuana e 8 flaconi di metadone, oltre a materiale per il confezionamento della droga. In alcuni borsoni nascosti nell'intercapedine di un armadio, sono stati poi trovati un fucile mitragliatore kalashnikov cal.7,62, un fucile cal. 12 a canne mozze, un fucile semiautomatico cal. 12, un pistola Smith & Wesson, una pistola cal. 9x21, una pistola Beretta cal. 22, 543 cartucce di vario calibro, due giubbotti antiproiettile, un passamontagna, un puntatore laser utile per il tiro di precisione e guanti in neoprene.