Papa dona ambulatorio per i senzatetto

CITTA' DEL VATICANO, 22 DIC - L'Elemosineria Apostolica apre un nuovo ambulatorio medico-sanitario sotto il Colonnato del Bernini della Piazza San Pietro che sostituisce quello di San Martino funzionante dal febbraio del 2016. "Ambulatorio - Madre di Misericordia" recita la targa all'ingresso. È il nuovo dono di Papa Francesco ai senzatetto, che sempre sotto il colonnato già ricevevano una prima assistenza medica, accanto agli altri servizi da tempo avviati, delle docce e della barberia. L'ambulatorio sarà aperto per accogliere le persone bisognose tre giorni la settimana: lunedì, giovedì e sabato. La mattina del lunedì, inoltre, saranno possibili le visite e le cure da parte dei podologi. Per i restanti giorni, lo stesso ambulatorio rimarrà a disposizione per un primo pronto soccorso dei pellegrini durante le udienze o gli incontri del Papa in piazza San Pietro e in Basilica.