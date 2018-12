Rischio radicalizzazione, espulso 42enne

LUCCA, 22 DIC - Era a rischio radicalizzazione: per questo un42enne di origine algerina è stato espulso e accompagnato ad Algeri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato segnalato e più volte, negli ultimi 3 anni, accompagnato presso i centri per il rimpatrio. L'espulsione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra ufficio immigrazione, Digos e commissariato di Viareggio (Lucca). Fino ad ora non era stato possibile ottenere il suo riconoscimento ma poi è stata trovata una patente di guida algerina intestata al 42enne, che ha cambiato le cose e lui è stato accompagnato all'aeroporto di Algeri. Formalmente è un'espulsione di carattere amministrativo, dovuta alla mancanza di requisiti per il soggiorno sul territorio nazionale, ma accompagnata da un'indagine della digos per il rischio di radicalizzazione: durante la sua permanenza in carcere, l'uomo aveva manifestato sentimenti ostili nei confronti delle istituzioni italiane e tendenze aggressive.