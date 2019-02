Crollo palazzina, 8 rischiano processo

RIETI, 20 FEB - La Procura di Rieti ha formalizzato una richiesta di rinvio a giudizio, tra gli altri anche a carico dell'ex sindaco di Amatrice (Rieti), e ora consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi, con l'accusa di omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta per il crollo di una delle palazzine di Piazza Augusto Sagnotti, dove in seguito al sisma del 24 agosto 2016 morirono 7 persone. Pirozzi, si legge nell'atto, "consentiva, o non impediva, il rientro, nonché la permanenza fino al 24 agosto 2016, nelle proprie abitazioni degli inquilini di piazza Sagnotti"; nonostante fosse ancora in essere un'ordinanza di sgombero emessa dal suo predecessore in seguito al terremo de L'Aquila del 2009. "Finalmente, dopo un anno dalla spettacolare notifica dell'avviso di fine indagini in piena campagna elettorale, la Procura ha preso le sue decisioni - dice Pirozzi - Grazie all'udienza preliminare ci sarà un giudice terzo che potrà dare una prima valutazione sulla correttezza del mio operato, sul quale rimango assolutamente sereno".