Ex M5s Favia condannato per diffamazione

ROMA, 20 FEB - Il giudice monocratico di Roma ha condannato a una pena pecuniaria di 500 euro, l'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia accusato di diffamazione dopo alcune affermazioni fatte nel 2014. Favia aveva definito come poco chiari i rapporti economici tra il blog di Grillo e la Casaleggio Associati. Alla luce di questa affermazione Gianroberto Casaleggio lo aveva querelato, in quanto titolare della società. Il giudice ha anche disposto una provvisionale di 10 mila euro in favore della Casaleggio Associati e di 5 mila euro in favore di Davide Casaleggio. "E' una vergogna - ha commentato Favia - Io mi sono limitato a raccontare solo fatti".