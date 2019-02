Smog, domani a Napoli stop alle auto

NAPOLI, 21 FEB - Domani stop alla circolazione veicolare a Napoli sull'intero territorio cittadino dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Lo prevede l'ordinanza sindacale emessa in considerazione dei bollettini quotidiani emessi dall'Agenzia per l'ambiente Arpa Campania della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria che hanno indicato l'avvenuto superamento del limite per le Pm10 in due centraline. Esclusi dalle limitazioni la rete autostradale nei tratti ricadenti nel Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex Ss 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria. Restano valide le deroghe già previste in caso di stop per smog.(ANSA).