Razzo per barche cade in un parcheggio

BOLOGNA, 21 FEB - I Carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio a Imola, in provincia di Bologna, per un'auto danneggiata da un razzo di segnalazione a paracadute per barche. Qualcuno, al momento non identificato, probabilmente con un tiro 'a parabola' ha colpito con l'oggetto, che raggiunge una quota di 300 metri, il parabrezza di una Volkswagen Golf di un 46enne italiano, dipendente di un'azienda che progetta e produce schede elettroniche in località Selva. L'uomo ha sporto denuncia per danneggiamento, nessuno è rimasto ferito.