Puglia:Loizzo,sede Consiglio costa 70mln

BARI, 21 FEB - "Io non demonizzo chi ha pensato di sollecitare problemi e sollevare dubbi, era nelle loro prerogative. Non ho io tutti gli elementi tecnici perché c'erano i responsabili del procedimento che hanno tutte le valutazioni sull'avanzamento dell'opera. Posso dire che avremo consumato qualcosa come 60-70 milioni di euro rispetto ad altre Regioni che per la loro sede hanno consumato 400-500 milioni di euro. Mi pare un costo complessivamente abbastanza modesto per una sede bella ed efficiente". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, aprendo la prima seduta del Consiglio nella nuova sede in via Gentile, a Bari, che da mesi è al centro di polemiche e inchieste giudiziarie (penale e contabile) per i costi di realizzazione. Su "quello che è avvenuto in tutti questi anni - ha proseguito Loizzo - ci sono gli organi competenti che stanno valutando, e siamo qui rispettosi delle prerogative di tutti". "Finalmente - ha concluso - la Puglia ha una sede propria".