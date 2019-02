CAGLIARI Berlusconi,Formigoni miglior governatore 22/02/2019 - 12:30

Ex premier oggi in Sardegna per campagna elettorale

CAGLIARI, 22 FEB - "Formigoni è stato il miglior governatore in assoluto di tutte le regioni italiane". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Cagliari per la giornata conclusiva della sua campagna elettorale.