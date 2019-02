Bracciante in bagagliaio, due arresti

CASTELLANETA (TARANTO), 22 FEB - Trasportavano quattro braccianti agricoli di origine nord africana, uno dei quali stipato nel bagagliaio sotto alcuni indumenti, a bordo di una Volkswagen Passat fermata per un controllo dai carabinieri a Castellaneta. Per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati arrestati un 38enne e un 37enne, entrambi marocchini, con precedenti di polizia, residenti a Eboli (Salerno) ma di fatto domiciliati a Metaponto (Matera). Dai primi accertamenti i carabinieri hanno appurato che i quattro braccianti agricoli, senza un regolare contratto di lavoro, erano stati reclutati dai due marocchini per andare a lavorare nei campi con la promessa di un compenso pari a tre euro l'ora. I due caporali sono stati condotti nel carcere di Taranto. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei braccianti è stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, secondo quanto previsto dal nuovo impianto normativo anticaporalato.