Blutec, tavolo convocato al Mise prima di Natale

ROMA - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per il 19 dicembre il tavolo per Blutec. Lo riferisce il segretario nazionale Fiom-Cgil Michele De Palma, che giudica «positiva la risposta tempestiva» del Mise alla richiesta dei sindacati. Riteniamo fondamentale questo incontro, sia per l'aggiornamento sul piano industriale e occupazionale, sia per avere contezza sulla situazione economico-finanziaria dell’azienda per la reindustrializzazione dello stabilimento», afferma De Palma chiedendo a Blutec di aprire «fin da subito le procedure per gli ammortizzatori sociali; per i lavoratori di Termini Imerese, e di pagare tutte le spettanze ancora pendenti. Non è giunta invece la convocazione del tavolo sulla vertenza di Industria Italiana Autobus (Iia), che De Palma sollecita a fissare prima dell’11 dicembre.