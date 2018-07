Catania sta risalendo le classifiche delle città più sporche

Una discarica a cielo aperto? 17.07.2018 ore 07.39 passando da via R. Imbriani il degrado totale, immondizia accatastata per strada. Ripasso alle 17.00 stesso quadretto stessa catasta che mi fa pensare di quanto Catania stia risalendo le classifiche delle città più sporche. La cosa che mi fa impazzire che paghiamo fior fior di tassa rifiuti che servirebbero sia per la raccolta che per lo smaltimento. Egr. Sig. Sindaco lei sicuramente ne sarà responsabile, dico sarà visto il recente incarico ma quello che mi duole dire è che la colpa l'abbiamo noi catanesi che non rispettiamo la nostra città. Catanesi non vuol dire tifare solo per il Calcio Catania, ma innanzitutto bisogna amare la propria città cercando di fare il meglio per renderla vivibile. Mi dispiace dirlo ma facciamo schifo.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870