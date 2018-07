Aeroporto Catania, volo cancellato: passeggeri nel caos

Vorrei segnalarvi, per la cronaca e per "svegliare" chi di dovere, che ieri sera il Volo Ryanair Fr1160 con destinazione Roma Fiumicino é stato improvvisamente Cancellato, il vettore in arrivo a Catania proveniente da Bologna è stato dirottato a Comiso. Quasi 200 persone abbandonate, nessun rappresentante della compagnia, nessun piano di rientro a Roma (biglietti non prenotabili, nessuna riprotezione, unici biglietti disponibili con Vueling a spese proprie a 190 euro ma soltanto 5 disponibili. Confusione, nessuna informazione, la compagnia ti manda un messaggio con scritto "cancellato" hai 2 opzioni rimborso o cambio volo, se decidi cambio volo non ti fa cambiare un bel nulla. Insomma solite scene senza remissioni di peccati, vacanze rovinate, spese esorbitanti, anziani, bambini e famiglie disperate. Adesso mi trovo su un bus a 39 euro che in 12 ore mi porterà a Roma. E dovrò giustificare a lavoro la mia assenza. Ma L'ENAC le sa queste cose? Chi sono questi 200 cristiani abbandonati al loro destino? Aggiungo che alle ore 23 circa un dipendente di qualche Handling aeroportuale ci diceva che per i residenti a Roma avrebbero organizzato un Hotel. Tempi sconosciuti, e che l'indomani mattina sarebbero stati accompagnati nuovamente in aeroporto, ma a fare cosa? Chi paga? Chi fa i biglietti?

