Un perfetto lavoro di squadra tra uno scooter ed un'auto, sul marciapiede di via Caronda, preclude ai pedoni il transito in sicurezza, costringendoli a camminare sulla sede stradale, con rischi immaginabili. Ma che fine ha fatto la polizia municipale? Perché non sanzionano mai questi comportamenti incivili, che stanno letteralmente dilagando?

