Catania, largo Sarajevo: albero collassato per mancata potatura

Forse, se fossero stati potati i folti rami a sbalzo, l’albero non sarebbe collassato su se stesso a causa dell’enorme peso. I costi per l’intervento necessario allo smaltimento di ciò che resta dell’albero e, forse, alla sua sostituzione sono ben superiori a quelli del controllo periodico del territorio. Senza contare ciò che poteva accadere, vedi i gravi precedenti, ad un ignaro passante. L’esperienza in questo caso non ha insegnato nulla!

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870