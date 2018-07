Palermo, Mondello: la raccolta differenziata è un flop

Palermo, 23/07/2018: "La raccolta differenziata nella località turistica di Mondello è un totale fallimento. Spesso, a detta degli stessi commercianti, la Rap salta i passaggi dovuti per la raccolta, creando notevoli disagi alle attività commerciali. Di fatto, i locali sono colmi di rifiuti maleodoranti e ingombranti, che non possono essere conferiti. In più, non si capisce perché, se la raccolta funziona, continuano ad esistere i vecchi contenitori Rsu, tra l'altro stracolmi. Così il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino, in merito ai disagi registrati nella borgata marinara di Mondello. Il Giovane forzista aggiunge: "Che il Sindaco Orlando prenda atto del flop della differenziata e revochi l'ordinanza. Se invece vuole persistere nel procedimento, che almeno lo regolarizzi, in modo da renderlo funzionale ai commercianti e alla collettività, eliminando i contenitori Rsu, retaggio di un incoerente ritorno al passato".

Dario Cataldo





