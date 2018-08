Tremestieri Etneo, via Nuovaluce: mancata raccolta dei rifiuti davanti ai condomini

Segnalo, con grande disappunto, la presenza di cumuli di immondizia in corrispondenza degli ingressi ai condomini di via Nuovaluce, Canalicchio, presso Uffici della Provincia, i quali, alla sera ed in questo periodo di caldo in particolar modo, rilasciano inevitabilmente un odore nauseabondo. A Tremestieri vige il sistema di raccolta differenziata, ma evidentemente questo regolamento non è ancora chiaro a tutti.

Elisa Falco

