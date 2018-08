Catania: "Paghiamo carissima spazzatura e questo è il risultato!"

Via Giordano Bruno angolo Via G. Oberdan. Dobbiamo assister ancora a questo lerciume, ogni giorno sino dalle prime ore del mattino. Non se ne può più! Fate le multe ai maiali che agiscono così! Siamo pieni di scarafaggi, mosche, zanzare. Non parliamo delle colombe. E sicuramente arriveranno presto i topi. Vergogna paghiamo carissima spazzatura e questo è il risultato! Ladri!

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870