A Catania rifiuti in ogni angolo e nessuno rispetta la differenziata

Catania - L' emergenza rifiuti affligge la Sicilia. Il Comune di Catania non riesce ad risolvere questo problema increscioso. Ogni strada, in ogni angolo della città ci sono rifiuti; non parliamo delle periferie che vengono prese d'assalto, anche da persone che vengono da fuori e che le riducono in discariche a cielo aperto. Pochi controlli per debellare queste incresciose discariche. Altre città rispettano gli orari per buttare l'immondizia, qui in Sicilia non sembrano esserci orari. La raccolta differenziata, poco presa in considerazione, non viene mai rispettata. Ci chiediamo, perchè tutto ciò?

