«L'abuso di potere dei vigili nei miei confronti: trattato come un animale»

Volevo raccontare quello che considero un abuso. Mentre facevo una passeggiata al lungomare di Catania zona Ognina stavo facendo segnale a mio zio per fare posteggiare la macchina mentre tenevo il posto libero. A quel punto gli occupanti di una macchina posteggiata, una Clio bianca targata (omissis...), mi domandano i documenti ed elevano una contravvenzione di 771 euro dicendo che facevo segnale alla macchina. Mi rifiuto di mettere la firma e loro mi dicono che erano vigili urbani in borghese, alzano la voce e buttando il documento di identità a terra, trattandomi come un animale. Voglio segnalare l'arroganza di queste persone. Lo considero un abuso di potere.

