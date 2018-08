L'Ismett, il ministero e la voce di tante persone sofferenti

Giornata molto importante martedì scorso per le battaglie sostenute dal CCA IRCCS ISMETT... Novanta minuti di intenso dialogo, con le più alte cariche del Ministero della Salute, per far sentire la voce di tanti sofferenti. Un vivace e costruttivo dialogo per offrire l'immagine del momento negativo di donazione e trapianto di organi in Sicilia. Abbiamo, inoltre, denunciato lo stato di abbandono del costruendo “Nuovo Ospedale dei Bambini” di Palermo (ISMEP) e l’assurdità della mancanza di un Centro di Eccellenza Sanitaria di Cardiochirurgia Pediatrica e per i Cardiopatici Congeniti Adulti (GUCH) nel capoluogo siciliano. Infine è stato consegnato un corposo "dossier" che non potrà essere ignorato!!! Adesso nessuno può dire di non sapere...

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870