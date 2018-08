Emergenza scuola a Vaccarizzo

Come ben si vede, il Plesso Vaccarizzo (Fontanarossa) è una scuola Elementari e Materna. La scuola cade a pezzi. Da tantissimi anni si lotta per la costruzione della nuova scuola. Il progetto è stato fatto, i fondi sono stati stanziati , ma come al solito sia la burocrazia comunale che quella regionale, se la prendono con comodo. La vecchia amministrazione non ha preso mai inconsiderazione questo problema. Tra un mese cominceranno le lezioni e il destino della scuola e del bambini non si conosce ancora. La cittadinanza di Vaccarizz, chiede la suola a voce alta.

Francesco Dimattia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870