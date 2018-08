Catania, la fontana di Cerere ristrutturata e già vandalizzata

Catania - Orde di vandali agiscono indisturbati in piazza Cavour, "O Buggu" per intenderci. Questa volta è presa di mira la fontana "da Ta Pallara" appena ristrutturata, illuminata e tinteggiata. Ma depredata dei fari e degli ugelli dei zampilli, bensì riempita di spazzatura. Eppure la piazza, le aiuole, le panchine pullulano di anziani, famiglie, bambini che scorrazzano a piedi o in bici tra le panchine. Lo sfondo demotivante della fontana nonostante gli sforzi della pubblica amministrazione che a mio avviso ha il solo torto di fare ma non di controllare il ben fatto. Non facciamo l'ennesima figuraccia coi turisti ai quali neghiamo il paesaggio e "i pubblici servizi". Salvatore Quartarone

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870