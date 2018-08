Misterbianco, stallo invalidi "annullato" da divieto di sosta

Misterbianco (Catania) - Sono un invalido al 100%. Circa un anno fa ho fatto richiesta al Comune di Misterbianco per un parcheggio invalidi sito in via Cavour 4, davanti alla mia abitazione. Oggi il Comune, con un'ordinanza del sindaco Di Guardo, mi ha rimosso lo stallo, mettendo il divieto di sosta lungo la via. Lo so che il Comune deve incassare con le multe del divieto di sosta, ma non devono andarci di mezzo gli invalidi. Luigi Sirni

