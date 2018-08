Acireale: discarica ai bordi della litoranea

Spazzatura di ogni tipo e discariche ai bordi della litoranea di Acireale. Un biglietto da visita sgradevole per cittadini e turisti che per disgrazia si trovano a visitare la città. Per non parlare dell'erbacce e delle aiuole non curate. Chiedo ai nuovi governanti quanto tempo passerà prima che la città cambi aspetto. Sembra di entrare in un luogo del terzo mondo. Eppure alle sfilate dei santi ogni nuova amministrazione sfoggia sorrisi che viene da chiedersi a cosa sono dovuti, visto che basta fare un breve giro per rendersi conto che ci sarebbe da piangere oltre che rimboccarsi le maniche e lavorare senza sosta.

Paola Patane

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870