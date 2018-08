Catania, via Dusmet: strisce pedonali ostruite da catene

In via Dusmet, sotto gli archi della marina, gli accessi sono ostruiti da catene poste anche alla fine delle strisce pedonali, rendendo difficoltoso nonché pericoloso l'accesso ai pedoni. Chi attraversa si trova la strada sbarrata, per passare bisogna scavalcare le catene o passarvi sotto con varie acrobazie, rischiando di cadere in strada. Il comune potrebbe provvedere a rimuoverle quanto meno in prossimità delle strisce?

