Catania, via Mascagni: inciviltà nonostante le telecamere

Siamo i soliti residenti di via Pietro Mascagni 93/95 che vi chiediamo di pubblicare l'ennesimo scempio che, giornalmente si consuma sul marciapiede dirimpetto ai nostri civici. Nonostante il Comune abbia provveduto ad installare le telecamere per evitare discariche pubbliche in piena città, i cittadini continuano in maniera impunita. Vogliamo segnalare a chi di dovere, di elevare multe agli incivili che, fuori orario ed in modo improprio, conferiscono rifiuti di qualsiasi natura. Gradiremmo che i vigili non vadano solo ed esclusivamente a sottoscrivere multe per parcheggi impropri, sottovalutando lo stazionamento incivile e improprio dei rifiuti.

