Motta Sant'Anastasia: marciapiede impraticabile in via Siracusa

Motta Sant'Anastasia. Giorno 9 Agosto ho segnalato questo degrado al comando dei Vigili Urbani. La foto è stata scattata in via Siracusa di fronte al civico 13. Il marciapiede non è praticabile a causa della massiccia vegetazione dal muro di cinta e una parte della carreggiata occupata da rami secchi. A tutt'oggi nulla di fatto, con il rischio che possano crearsi incidenti per evitare l'ostacolo.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870