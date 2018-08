Catania, fontana tondo Gioeni: illuminazione accecante

Fontana del Tondo Gioeni. Rinominata ironicamente "acquasantiera". La sera procedendo in direzione Misterbianco le luci a led, tranne una, sono rivolte verso la strada abbagliando chi guida e non illuminando a dovere il verde. Si aspetta l'incidente per porre rimedio?

Giuseppe D'Amico





