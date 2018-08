Catania: auto posteggiata da settimane in prossimità d'incrocio

Sono settimane che quest'auto è posteggiata in via Ammiraglio Toscano angolo via Fava, davanti il semaforo e sulle strisce pedonali! Bravo il proprietario anche se è guasta non deve stare lì.

