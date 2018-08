Catania, via Negrelli angolo via Stoppani: marciapiedi impraticabili per vegetazione incolta

Via Negrelli angolo via Stoppani e dintorni. Marciapiedi impraticabili per vegetazione incolta. Nel programma della nuova giunta è prevista la pulizia periodica dei marciapiedi? Naturalmente a questo si aggiunge l'incuria dei padroni dei cani che abbandonano impunemente le deiezioni dei loro amici a 4 zampe. È previsto un controllo per i padroni incivili?

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870