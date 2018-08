Catania, via Pietro Mascagni: passo carrabile "violentato"

“Passo carrabile violentato” Vi scriviamo per segnalarvi che in via Pietro Mascagni intorno agli uffici ACI le scivole sono, in orario di apertura ufficio, perennemente occupate da incivili che pur di non pagare pochi centesimi preferiscono occupare illegalmente il passaggio a loro negato. La polizia municipale, se viene arriva sempre in ritardo.

A nostro avviso basterebbe, random, arrivare e multare i trasgressori. Col passa parola che esiste da noi, in pochi continuerebbero a farlo. Ma si sa, l’interesse degli onesti cittadini che pagano le tasse (passo carrabile compreso) non è tutelato. Speriamo possiate aiutarci.

I cittadini di Via Pietro Mascagni

