Catania, Plaja: carnevale estivo al lido Internazionale

Un'estate un po' anomala quella di quest'anno, ma nonostante le temperature non proprio estive al Lido internazionale di Catania è ancora estate. Sabato 25 agosto si è svolto un evento a dir poco spettacolare che ha coinvolto non solo i cabinanti del lido ma anche tanti turisti che si sono recati al lido per prendere il sole e fare un bagno e si sono ritrovati catapultati in un evento come il Carnevale estivo. Il lido ha partecipato attivamente a travestimenti carnevaleschi di tutti i gusti ma teniamo a ringraziare l'associazione EvEnTrIx Animazione che ha organizzato l'evento, Alfonso Marotta e il "re del carnevale" Turi Ferlito che ha fornito i costumi del carnevale di Misterbianco e la famiglia Maimone che ha permesso tutto questo. I costumi sono stati indossati dai cabinanti e hanno scatenato lo stupore di tutto il lido che con musiche e balli hanno spazzato via il mal tempo.

Mary Fiume

