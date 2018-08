Catania, via Borgese: una storia vecchia che il nuovo Sindaco non conosce

La via A.G. Borgese è una strada in una zona di Catania dove gli abitanti sono tassati per i rifiuti come fosse una zona "in" di Catania. È una storia vecchia che il nuovo Sindaco non conosce.

I rifiuti nei cassonetti traboccano a tal punto che occupano circa due metri della strada con lo sparpagliamento a causa di cani randagi e dei "cercatori d'oro". La raccolta avviene con regolarità anche se rimanenze di immondizia spesso vengono come nascoste dietro i cassonetti. La zona è piena di sporcizia di cani che non viene raccolta dai padroni. Sono un pensionato e vedo tutto ciò ogni giorno. Negli anni ho denunciato spesso queste situazioni cercando di ferire nell'orgoglio i responsabili del Comune i quali insieme ai Vigili sono intervenuti più volte, ma nulla è cambiato. Denunciando ancora una volta lo schifo che siamo costretti a vedere e odorare dai balconi dove prospettano cucine e camere da letto, la richiesta che desidero fare è quella di una disinfestazione e pure derattizzazione (presenza di grossi scarafaggi) al più presto e che non rimanga l'unica ma che si facciano spesso.

Speriamo di ricevere una risposta con i fatti che dimostrino alla cittadinanza il cambiamento non di colore politico ma di interesse per i cittadini.



Enrico Tosto

