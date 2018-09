Catania, Vaccarizzo diventa campo di battaglia all'apertura dell'anno venatorio

Vaccarizzo campo di battaglia. Come ogni anno la caccia inizia a Settembre e finisce a Gennaio. Ma a Vaccarizzo sembra di essere in una guerra totale. Ore 05:30 del mattino i cacciatori sparano a più non posso. Ma la morale di tutto ciò è che lo fanno vicino ad abitazioni. Questo avviene ogni anno, ma i controlli della Forestale e delle Forze dell'Ordine dove sono?

Francesco Dimattia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870