A Catania parcheggi "allegri": mancano i controlli

Catania - In una città civile, le macchine andrebbero posteggiate negli appositi spazi! Ma qui siamo a Catania è ognuno fa come vuole perché è autorizzato da chi dovrebbe controllare, ma non controlla!

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870